Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto 8 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen (8 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Dün akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Sayısal Loto çekilişi, 8 Aralık Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.40'ta gerçekleştirildi.

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 536 bin 351 lira 79 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi, 7 bin 579 lira 5'er kuruş; 4 bilen 7 bin 101 kişi, 82 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 689 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 995 bin 425 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 923 bin 36 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 73 bin 630 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.