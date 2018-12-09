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: Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

Haberi..Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı illerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 9.12.2018 23:13
Son dakika: Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Son dakika: Marmara ve Ege için sağanak uyarısı
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