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Uzaklaştırılmadı öldürdü!

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2018
Uzaklaştırılmadı öldürdü!
Kayseri'de yaşayan Serpil Yıldız (43), 3 yıldır birlikte yaşadığı Halil Çadır (59), hakkında kendisine şiddet uyguladığı için, uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu durumu hazmedemeyen ve kıskançlık krizine giren Çadır, dün sabah Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden ekmek almak için çıkan Yıldız'ı sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurdu. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yıldız'ın öldüğünü belirledi. Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Çadır, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Uzaklaştırılmadı öldürdü!
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