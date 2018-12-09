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Vali Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

HALİT TURAN
AKİF YAMAN HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2018
Vali Yardımcısı kazada hayatını kaybetti
Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Erkan Kalender'in babası Sait, annesi Cahide Kalender ve diğer yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, acılı baba Sait Kalender'e başsağlığı diledi. Erkan Kalender'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kalender'in bir hafta önce evlendiği öğrenildi.
Diğer taraftan Konya'da yaşanan hırsızlık olayı sonrasında inceleme için olay yerine giden polis aracı, otomobille çarpıştı. Devrilen araçta polis memuru Ali Teke (35) hayatını kaybetti.
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Vali Yardımcısı kazada hayatını kaybetti
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