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Antalya'nınAlanya ilçesinde annesi Fatma Nebahat İ. (84) ile birlikte yaşayan Ahmet İ. (63), annesini boğazını keserek öldürdü. Zanlı, bıçağı banyoda yıkadıktan sonra bir kat aşağıda bulunan apartman yöneticisine inerek polisi aramasını istedi. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet İ.'nin hastanede yapılan ilk kontrolünde akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu öğrenildi. Öte yadan Bursa'da 80 yaşındaki Kazım K. 66 yaşındaki eşi Fatma K.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle boğazını keserek öldürdü. Kazım K. polise giderek teslim oldu.