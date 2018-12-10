Bu öğretmenler alkışlanır

Yüksekova ilçesine 56 kilo metre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde açık öğretim sınavı için kışın sert geçmesine rağmen, öğretmenler kara kışa demeden köyün yollarını tuttu. Köye giden öğretmenler karşılaştıkları insan sevgisiyle mutlu olurken, sınava hazırlıklı bulanları masalarda görmeyi de öğretmenleri bir hayli mutlu ettiler. Sınava hazırlananlar ise; "Mutluluk içindeyiz devletimizin sayesinde sınavlarımızı yerimizde gerçekleştiriyoruz. İlçeden gelen öğretmenlerimiz kar kış demeden köye geldiler Allah onlardan razı olsun" dediler.

Öğretmenler ise, her zorluğa rağmen eğitim için herkese ulaşacaklarını ifade ederek, "Eğitim gündemimizken, uzak olan ne kadar insanımız varsa kusursuz ulaşacağız. Ülkemizin eğitiminde büyük başarılar gün gittikçe artıyor. Onun için devletimize sonsuz teşekkür ederiz" dediler.