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Çok acı! Evlilik yıl dönümünde eşini kaybetti...

Sarıyer'de gece vardiyasından dönen Korhan Gönen, eve geldiğinde eşini ölü olarak buldu. Kadının bugün evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi. Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanılmayan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 17:11
Çok acı! Evlilik yıl dönümünde eşini kaybetti...

Sarıyer Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönengece mesaisini bitirerek sabah saatlerinde evine döndü. Eşinin yattığını gören Korhan Gönen, 11 yaşındaki oğlunu alarak okula götürdü. Eve döndüğünde eşinin halen yattığını gören Korhan Gönen, eşini uyandırmak için yanına gitti. Eşinin tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan eş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İrem Gönen'in (33) hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine incelemelerde bulunmak üzere polis ekipleri de sevk edildi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Çok acı! Evlilik yıl dönümünde eşini kaybetti...
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