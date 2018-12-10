Çok acı! Evlilik yıl dönümünde eşini kaybetti...

İstanbul Sarıyer Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönengece mesaisini bitirerek sabah saatlerinde evine döndü. Eşinin yattığını gören Korhan Gönen, 11 yaşındaki oğlunu alarak okula götürdü. Eve döndüğünde eşinin halen yattığını gören Korhan Gönen, eşini uyandırmak için yanına gitti. Eşinin tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan eş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İrem Gönen'in (33) hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine incelemelerde bulunmak üzere polis ekipleri de sevk edildi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

