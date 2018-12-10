İcradan dolandırıcı

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İstanbul'da "Dursunlar Hukuk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı" sıfatıyla çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddia edilen Hakan Dursun'un mağdur ettiği kişiler, whatsapp'ta "Mağdurlar" ismiyle grup kurarak hukuk mücadelesi başlattı. Gruptakilerin her birinin ayrı bir hayat hikayesi var. Hepsini bir araya getiren ortak nokta ise bir emniyet müdürü vasıtasıyla tanıştıkları Dursun işi tarafından "İcradan ucuza araba ve ev" vaadiyle dolandırılmaları. İddialara göre dişinden tırnağından arttırdıkları birikimlerini ucuz arsa ve ev vadeden Hakan Dursun'a kaptıran iş adamı Mehmet V., ön muhasebeci Nimet K., öğretmenler Orhan E., Emrah D., Erkan A. ve kardeşi Tolga A. bir araya gelerek kaybettiklerini geri almaya çalışıyor. Ceza avukatı Mehmet Turan, "Hakan Dursun bu yolla bir çok kişiyi dolandırdı. Hakkında bir çok şikayet olmasına rağmen yakalanıp bir kez bile ifadesi alınamadı. Hâlâ dışarlarda bir yerlerde insanları dolandırmaya devam ediyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.