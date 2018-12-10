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yola çıkarken bulundu

’in Ahlat ilçesinde kaybolan çocuk, Güroymak ilçesinde bir otobüsle ’a gitmek isterken bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 17:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 18:10
Kayıp çocuk yola çıkarken bulundu
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Aralık 2018 günü saat 21.00 sıralarında Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek müracaatta bulunan N.D. isimli şahsın, E.D. isimli çocuğunun sabah saat 10.30 sıralarından itibaren kayıp olduğunu ve daha sonra kendisinden haber alamadığını beyan ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce kayıp olan çocuğu bulmak için çalışmalara başlanılmış, yapılan çalışmalar neticesinde kayıp çocuk 10 Aralık 2018 günü saat 12.45 sıralarında Güroymak ilçemizde bir otobüs firmasıyla İstanbul iline giderken bulunmuştur. Kayıp çocuk ailesine teslim edilmiştir" denildi.
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Kayıp çocuk yola çıkarken bulundu
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