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'nde inşaattan yapan 2 kişi yakalandı

'nin Gebze ilçesinde, inşaattan yapan 2 kişi ile çalınan kalıp tahtalarını satın aldığı iddia edilen 1 kişi yakalandı. Kalıp tahtalarını satın alan kişi serbest kalırken, 2 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 16:14
Kocaeli'nde inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 707 Sokak üzerinde bulunan inşaattan, inşaat malzemeleri çalınması üzerine soruşturma başlatan polis, aracın plakasını belirledi. Bu sabah saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi 1013/1 Sokak'ta bulunan bir inşaattan aynı şekilde hırsızlık yapan kişilerin kullandığı araç takibe alındı. Eyüp Sultan Mahallesi Mevsim Sokak'ta çalmış oldukları kalıp tahtalarını araçtan boşaltan E.D. ve E.Y. polis tarafından yakalandı.

Ayrıca kalıp tahtalarını satın aldığı iddia edilen U.D. gözaltına alındı. U.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'nde inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
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