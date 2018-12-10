Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Marmara'ya yağış ve fırtına uyarısı

Marmara'ya yağış ve fırtına uyarısı

'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde , Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da yağışların beklendiği belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 09:43
Marmara'ya yağış ve fırtına uyarısı

Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin edeilirken, vatandaşlar su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.

MARMARA DENİZ'İNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan başka bir açıklamada ise Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği duyurulurken, "Rüzgarın Marmara Deniz'inde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara'ya yağış ve fırtına uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN