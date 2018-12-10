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Meteoroloji’den ve kar yağışı uyarısı geldi! ’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde Türkiye kar ve şiddetli yağmur yağışının etkisi altına girmeye başlıyor. Özellikle sel ve su baskınları ile ilgili şiddetli uyarılar gelirken, yine Meteoroloji’den fırtına uyarıları da gelmeye başlıyor. Peki, ’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamalar doğrultusunda o soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 10.12.2018 08:23
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Son günlerde soğuk havalar etkisini oldukça arttırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamalarına göre, soğuk havalar başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye üzerinde etkisini sürdürecek. Sabah saatlerine uyanan vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Sorularına yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Meteoroloji'den gelen hava durumu raporları doğrultusunda tüm detayları hazırladık…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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