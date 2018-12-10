Mucit kızlarımız dünya 10’uncusu

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Öğrenım gördükleri ilköğretim okulunda kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları Robothan ismi verilen projeyle Türkiye birincisi seçilen Ardahanlı öğrenciler, Çin'de 150 ülkeden gelen 350 takım arasında 10'uncu olma başarısı gösterdi. 23 Şubat İlkokulu öğrencileri Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11), Ardahan Eğitim Vakfı'nın (AREV) desteğiyle Çin'deki yarışmaya gitmişti. 6-11 Aralık arasında dünyanın çeşitli ülkelerinden 600 öğrencinin katıldığı robot yarışmasında Türkiye'ye temsil eden kızlarımız, elemeleri başarıyla geçti ve şampiyonaya katılan 32 takım arasında 10'uncu oldu. Uslu ve Açıkyıldız'ın takımı, teknik aksaklıklar yaşasa da MakeX Turnuvası'nda büyük bir heyecanla tüm görevleri yerine getirip 580 tam puan üzerinden 540 puan aldı. Süre faktörünün de etkisiyle takımımız son 32 arasında 10'unci oldu. Yarışma süresince çocuklarımız hem yarışma içerisinde hem de yarışma dışındaki tavırlarıyla büyük ilgi topladı, güzel dostluklar kurdu. Çok sayıda Çinli ve yabancı katılımcı Ayşenur ve Hayriye ile fotoğraf çektirdi.