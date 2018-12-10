Şampiyon dansçı canına kıydı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'deSalsa Şampiyonası'nda 4 kez birinci ve ABD'deki Dünya Dans Olimpiyatları'nda üçüncü olan 25 yaşındaki Cem Demir, bir etkinlik için geldiği Adana'da 4'ncü kattan atlayarak hayatına son verdi.Bir dans okulunun etkinliği için Adana'ya gelen Demir, etkinlikten sonra arkadaşının evine gitti. Kısa bir süre önce annesini kaybeden ve bunalımda olduğu öğrenilen Demir, bir süre arkadaşlarıyla sohbet etti. İddiaya göre arkadaşlarına maddi sıkıntı çektiğini anlatan ve "Bu yaşıma geldim hâlâ babamdan harçlık alıyorum. Babama çok iyi bakın" diyen Demir, daha sonra hava almak için balkona çıktı. Demir, 4. kattaki balkondan kendini aşağıya bıraktı. Balkonda Demir'i göremeyen arkadaşları aşağıya baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz gencin öldüğünü belirlendi. Demir'in ölümünü araştıran polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Cem Demir'in ünlü sanatçıların kliplerinde rol aldığı, en son Tarkan'ın "Yolla" parçasının klibinde oynadığı ortaya çıktı.