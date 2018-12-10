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'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı

'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 06:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 07:10
Sivas'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı

Atatürk Caddesi Halfelik Kavşağı mevkisinde gece patlayan borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ve Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (SİBESKİ) haber verdi.

Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı. Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti. Patlama nedeniyle yolda büyük su birikintileri oluştu. Halfelik alt geçidi de suyla doldu.

Civardaki çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlarda hasar oluştu.

Patlayan borunun 13 mahalleye su sağlayan ana boru olduğu öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de ana şebeke su borusu patlamış ve çok sayıda iş yerini su basmıştı.

SİBESKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Sivas'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı
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