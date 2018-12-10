‘Sökülen sadece saçlarım değil, şerefim itibarım ve onurum’

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'deerkek arkadaşını hastaneye getiren Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan genç kızın tartıştığı ambulans görevlisini darp edip saçını kopardığı iddia edildi. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan olayda, erkek arkadaşını hastaneye getiren genç bir kız, iddiaya göre 112 ambulansında görevli paramedik Ş.D.'nin saçlarını kopardı. İddiaya göre Yamanlar'da yaşayan ve bileği kesilen bir gencin yakınları önceki gece 112'yi arayarak yardım istedi. Polis ekibi eşliğinde genç ve 16 yaşındaki kız arkadaş�� 112 ambulansı ile hastaneye götürüldü. Hastanın acil servis ekibine teslim edilmesi sırasında bileği kesilen gencin kız arkadaşı ile hastayı ambulansla hastaneye getiren paramedik Ş.D. arasında tartışma yaşandı. Ş.D.'yi darp eden genç kız, bununla da kalmayıp sağlık çalışanının saçlarını çekip yerinden kopardı. Rapor alan paramedik Ş.D. şikâyetçi oldu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından da paylaşan Ş.D., "Sadece saçlarım değil şerefim, itibarım, genç bir kadın olarak kadınlık onurum da benden sökülüp alındı" ifadelerini kullandı.