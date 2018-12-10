Yaralı hayvanlara ambulans hizmeti

BUGÜN NELER OLDU

Kışın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde hayvanlar için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Üsküdar Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Minik Dostlar Kliniği ile hayvanların yardımına koşuyor. Bünyesinde 'Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi', 'Saha Ekipleri' ile faaliyet yürüten klinik, ambulans ve hayvan nakil araçlarıyla ihtiyaç halinde yerinde hizmet veriyor. Hafta içi sabah 08.30 gece 22.30, hafta sonu ise saat 08.30 akşam 17.00 arasında yaralı, hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilirken, klinik bünyesindeki cerrahi müdahale sayısı 20'ye ulaşıyor. Birimde gün boyu sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları da yapılıyor.