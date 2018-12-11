10 yıl yattı altı saatte ayağa kalktı

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Kırıkkale'de yaşayan Cengizhan Güleşen'e (55) 8 yaşındayken kalp romatizması teşhisi konuldu. O günden sonra ilaç tedavisine başladı ancak hayatı hiç kolay olmadı. İlerleyen yaşında mitral darlığı (çocukluk döneminde geçirilen akut romatizmal ateş hastalığına bağlı olarak gelişen bir kalp kapağı hastalığı) teşhisi ile anjiyo yapılarak balon tedavisi uygulandı. Bir yıl sonra ise mitral kapak ve triküspid kapak tamiri ameliyatı oldu. Hasta sonraki süreçte üç ayrı şehirde şifa aradı. Ankara'da iki ayrı hastanede iki ameliyat geçiren Güleşen'in durumu daha da kötüleşti, kalp yetmezliği ilerledi.Yemeden içmeden kesilen, yataktan çıkamaz hale gelen Güleşen, 2008'de malulen emekli oldu. İstanbul'da yaşayan çocuklarının yönlendirmesi ile Medical Park Fatih Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bayar Çınar'a muayene olan Güleşen, acilen ameliyata alındı. Prof. Dr. Çınar ile ekibinin 6 saatlik başarılı operasyonuyla hastanın kalbindeki triküspid kapak değiştirildi. Ölümden kıl payı kurtulan Güleşen, iki haftalık tedavinin ardından yürüyerek evine gitti. Ameliyatla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İbrahim Bayar Çınar şunları anlattı:"Hastamıza yapılan iki operasyonda da tamir yeterli olmamış. Kalp yetmezliği ilerlemiş. Vücudu su toplamış, yemek yiyemez ve evden çıkmaz hale gelmiş. Cengizhan Bey bize geldiğinde yatalak durumdaydı. Yakınları iyileşme şansı görmüyordu. Çok riskli bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamız artık kalbine iyi bakarak, hayatını sağlıklı bir şekilde geçirebilecek."Kalp yetmezliğinin bazı belirtileri soğuk algınlığı ile karıştırılabiliyor. Kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayamaması sonucu akciğerler ve vücudun değişik bölgelerinde sıvı birikimi meydana gelir. Kalp yetersizliği durumunda nefes darlığı, yorgunluk, şişme (ödem), hızlı kilo alma veya iştahsızlık, öksürük, geceleri sık idrara çıkma ve boyun ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Uzmanlar özellikle bu belirtilerin uzun süreli olarak görülmesi durumunda bir hekime danışılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.