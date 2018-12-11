86 nüfuslu köyün tamamı "dumansız hava sahası"

Tarım ve hayvancılık ile geçimini sürdüren, kurulduğu tarihten beri neredeyse hiç asayiş olayının meydana gelmediği ve adliyeye taşınan hadisenin bulunmadığı köyde yaşayanlardan tiryakiler, son 10 yıl içinde belirli aralıklarla sigarayı bıraktı.

Ziyaretçiler de sigara içmek isterse köyün dışına çıkmak zorunda kalıyor.

Köy muhtarı Sezai Akar, yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında tarımda azalan işler nedeniyle toplandıkları kahvehanede sigara içilmediği için tertemiz bir hava olduğuna ve genellikle kuru yemiş tüketildiğine dikkati çekti.

Köyde, bildikleri ve büyüklerinden duydukları kadarıyla asayiş olayı yaşanmadığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Köyümüzde hiçbir dargınlık, küskünlük yok. 86 nüfusu var, 9 çocuğumuz taşımalı sistem ile eğitim öğretim için Gölpazarı'na gidip geliyor. Köyümüzde sigara içen bulunmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Sigara içmeyin' dediğinden beri köyümüzde sigara içen yok. Cumhurbaşkanımız sigara içmeyin diyorsa bizler de içmiyoruz bu saatten sonra. Köyümüzde sağlık yönünden de bir sıkıntımız yok. Bu kararı vermeden önce köy nüfusunun yüzde 80-90'ı sigara içiyordu kendim dahil, en son kısa süre önce ben de bıraktım köy muhtarı olarak. 15 yıllık muhtarlık görevimde köyde sadece ben içiyordum, bir baktım ki kimse sigara içmiyor."

NE İZMARİT NE DE SİGARANIN PİS KOKUSU

Doğma büyüme aynı köyde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Harun Tekin ise eskiden sabah kahvaltısını yapar yapmaz dışarı çıkıp hemen sigara yaktığını söyledi.

Çocuk yaşlarında özenti sonucu sigaraya başladığını dile getiren Tekin, "Şu an 43 yaşındayım. 20 yıl sigara içtikten sonra 2010 yılında bıraktım. Köyde sigara içilmemesini iyi karşılıyorum. Ben 1,5 paket sigara içiyordum önceleri. Şimdi ise sigara içen birileri geldiği zaman yanıma çok pis kokuyor. Köyümüz tertemiz ne izmarit var ne de sigaranın pis kokusu." dedi.

Köy sakini 52 yaşındaki Hasan Ünal da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını aktararak, "Köyde millet birbirinden örnek alarak sigarayı bıraktı. Ben 10 yıl oldum bırakalı. Ben bıraktım, benim peşime arkadaşım derken herkes bıraktı. Bizim Necati ağamız vardı mesela günde üç paket sigara içerdi. Bırakamam diyen adam o dahi bıraktı. Allah'a şükür sağlığımız yerinde." diye konuştu.