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’da operasyonu:13 gözaltı

’da bir masaj salonuna düzenlenen operasyonunda 5'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 07:23
Ankara’da fuhuş operasyonu:13 gözaltı
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Müşteri gibi masaj salona giren polisler, kadınlar ve iş yeri yetkilileriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Daha sonra adrese operasyon yapar ekipler kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen Mustafa Y., Türkan K., Barış C. K. , Ferdi B., Nuh S., Abidin G., Şenol P. ile 5'i kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Ankara’da fuhuş operasyonu:13 gözaltı
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