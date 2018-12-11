Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Büyük ödüllerın sahipleri belli oldu

Büyük ödüllerın sahipleri belli oldu

ve ’ne , Türker İnanoğlu, Erol Sayan ve İzzet Keribar layık görüldü. Vefa ödülünün ise ’a verilmesi kararlaştırıldı

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018
Büyük ödüllerın sahipleri belli oldu
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimler de belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesini kararlaştırdı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük ödüllerın sahipleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN