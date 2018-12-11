Büyükşehir Kasaplar’ı temizledi

Aydın'ın 17 ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı'ya bağlı Kasaplar Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise süpürme işlemi gerçekleştirdiği cadde ve sokakları arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkayarak tertemiz hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kasaplar Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların beğenisini topladı.

Kasaplar Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Çatal, çevre temizliği ve yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



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