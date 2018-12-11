Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan uyarılara göre Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı ile ilgili tarih verildi. Önümüzdeki günlerde kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması tahmin ediliyor. Peki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Aralık ayının gelmesi ile birlikte soğuk havalarda etkisini arttırmıştı. Meteorolojik verilere göre beklenen tarih verildi. İşte İstanbul için verilen kar yağışı tarihi;