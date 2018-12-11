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Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik uyarısı! ’a kar ne zaman yağacak?

Hava sıcaklıklarının giderek düşmesi milyonlarca kişiyi beklentisi içerisine sokmuştu. Meteorolojik analizlere göre için kar yağışı tarihi verildi. Önümüzdeki günlerde kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Son dakika haberleri sonrası ‘İstanbul’a kar ne zaman yağacak’ sorusu da yanıtını aramaya başladı. Genel Müdürlüğü verilerine göre il il ve diğer tüm detaylar burada. İşte hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 11.12.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 09:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan uyarılara göre Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Öte yandan 'da kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı ile ilgili tarih verildi. Önümüzdeki günlerde kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması tahmin ediliyor. Peki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Aralık ayının gelmesi ile birlikte soğuk havalarda etkisini arttırmıştı. Meteorolojik verilere göre beklenen tarih verildi. İşte İstanbul için verilen tarihi;

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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