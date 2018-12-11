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'da operasyonu

'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 17:05
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde motosikletteki Eren S. ve Fatih Resul C'nin, yaya Emre Ç'ye uyuşturucu hap verdiğini gören ekipler, operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan Emre Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih Resul C. tutuklandı, Eren S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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