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Uyuşturucu kullanıp, önüne çıkanı bıçakladı

'nın ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan S.Ç. (19), yolda önüne çıkan 4 kişiyi bıçaklayarak, yaraladı. S.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 18:11
Uyuşturucu kullanıp, önüne çıkanı bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde, Geyve merkezde meydana geldi. S.Ç., kullandığı uyuşturucu maddenin etkisindeyken, elindeki bıçakla yolda önüne çıkanlara saldırdı.

YARALANANLARIN YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

N.K., R.A., E.A. ve A.S., S.Ç.'nin bıçaklı saldırısı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler, yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Servis ile polise haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan S.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.Ç.'nin, uyuşturucu madde kullandığı için daha önce tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uyuşturucu kullanıp, önüne çıkanı bıçakladı
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