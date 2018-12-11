Zonguldak'ta şiddetli rüzgar; denizde dev dalgalar oluştu

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak, liman içine kadar ulaştı.

Kentte sabah saatlerinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak, yükselen dalgaların boyu, 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Liman girişindeki geminin, dalgalar nedeniyle sallandığı görüldü.

Zonguldak Valiliği'nce rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde yer yer 90 kilometre hıza ulaşarak, fırtınaya dönüşebileceği yönünde uyarıda bulunularak, balıkçılar ile kent sakinlerinden tedbirli olmaları istendi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



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