24 ‘joker’ tutuklandı

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Şanlıurfa'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara para karşılığında başkasının yerine girildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler başkasının yerine sınavlara girdikleri ve bu amaçla sahte kimlik ürettikleri belirlenen, 'joker' olarak tabir edilen 24 kişiyi evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik ve sınav giriş belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.