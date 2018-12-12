Akılalmaz dolandırıcılık Müge Anlı'da ortaya ekranlara geldi!

atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünde ismi Hilal Çam olarak bilinen kadın, kılıktan kılığa girerek Türkiye'nin dört bir yanındaki sayısız erkeği evlilik vaadiyle binlerce lira dolandırdı.

'ÇETENİN ELİNE DÜŞTÜ! KURTARAMIYORUM'

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan genç kadının ablası Müge Anlı'ya konuk oldu. Gözyaşları içinde canlı yayına çıkan Ayşe Gökdemir; "Kardeşim dolandırıcılık çetesinin eline düştü. Kurtaramıyorum" dedi!

Kılıktan kılığa giren Hilal Çam ve kendisini onun dayısı gibi tanıtan Resul Gürcan'ın dolandırıcılık yöntemini onlarla birlikte çalışan kişi anlattı.

YÖNTEMLERİNİ ANLATTI

Müge Anlı'ya bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın; "Dolandırıcılık yapacakları yerlerde önce gerçek bir evliliğe vesile olurlar. Bu onların güvencesidir. Ardından bir ev, anne, baba ayarlarlar. Dolandırıcılığı yapıp ortadan kaybolurlar. Paraları da aralarında bölüşürler" diyerek evlilik çetesinin yöntemlerini anlattı.

Resul Gürcan ve Hilal Çam adlı kişilerin başını çektiği çetenin; bin bir kılığa girip 81 ilde binlerce lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

'ORADA BİRİLERİNİ DOLANDIRIYOR OLABİLİR'

Müge Anlı stüdyosuna gözyaşları içinde konuşan Ayşe Gökdemir'in anlattıkları ise şok etkisi yarattı.

Çetenin üyelerinden birinin kardeşi olduğunu söyleyen Gökdemir; "Kardeşim Nazmiye, bu çetenin eline düştü. Kurtaramıyorum. Şimdi Sivas'a götürmüşler. Orada birilerini dolandırıyor olabilir" dedi.