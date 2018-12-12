Baş derisi koptu kumandayı bulup canını kurtardı

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Uşak'ta, 3 hafta önce pancar toplama makinesine sıkışan taşı çıkarmak isterken, saçlarını şafta kaptırınca baş derisi kopan Binnaz Sertçelik (22), yüzü gözü kan içindeyken, bulduğu kumandayla makineyi durdurup, canını kurtardı. O halde traktör kullanarak, 1.5 kilometre ötedeki evine ulaşmayı başaran Sertçelik'in baş derisi, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da 7 saatlik ameliyatla yerine dikildi. Tarlada yalnızken kullandığı pancar makinesine sıkışan taşı çıkarmak istediğini söyleyen Sertçelik, "Rüzgar esince eşarbım ve saçlarım şafta dolandı. Kumandasını aradım. Uzakta bir yerde duruyordu. Ayağımla onu kendime çekip, elime aldım. Gözlerime kan dolduğu için yazıları okuyamıyordum 'Kaldır' yazısını görünce basıp makineyi kaldırdım" diye konuştu. DHASERTÇELIK'IN kopan saç derisini yerine diken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Asım Uslu, ameliyatın 7 saat sürdüğünü belirtti. Dr. Uslu, şunları kaydetti: "Normalde dünyada kopan saçlı derinin yerine dikilmesi için en çok 24 saat sonra replantasyon yapılır. Bizim süremiz normal sürenin 2 katından fazlaydı. 53 saat sonra ameliyat başladı. Bu kadar geç dönemde replantasyon dünyada ilk."