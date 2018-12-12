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ürünleri kataloğu yayınlandı! 14 Kasım Cuma aktüel ürünleri bu hafta kataloğu burada

Ev hanımları tarafından her hafta ilgiyle takip edilen indirimli ürünler listesinde yine birbirinden sürpriz eşyalar bulunuyor. ürünleri, bu hafta yine müşterilerini sevindirecek. 14 Kasım Cuma Aktüel ürünleri kataloğuna göre elektrik süpürgesi, tencere seti, tava seti ve birçok giyim eşyası satışa sunulacak. BİM aktüel kataloğu tam sayfa halinde bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 09:07
BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! 14 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu burada

Elektrik süpürgesi, tencere seti, tava seti, ayakkabı, giyim eşyası ve daha birçok ürün bu hafta satışa sunuluyor. Her hafta ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri yeni kataloğu da yayınlandı. 14 Aralık Cuma sabah saatlerinden itibaren bu ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşlar en yakın markete gitmek için yola koyulacak. Peki, BİM aktüel ürünleri kataloğu bu hafta neler satışa sunulacak?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 14 ARALIK CUMA

BİM marketler zinciri, resmi internet sitesi üzerinden yeni haftanın sürpriz ürünlerini yayınladı. Bu ürünler arasında yine indirimli fırsatlar müşterileri bekliyor. İşte 14 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğu;

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BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! 14 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu burada
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