Çınar Emniyet Amirliğine saldırı davasında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mustafa A. ve Nurettin C, tutuksuz yargılanan İzzet Ö. ile avukatları, saldırıda eşini kaybeden polis memuru C.B. ile mağdur M.T. hazır bulundu.

TUTUKLU 2 SANIK VAR

Cumhuriyet savcısı, delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, 2 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

"HAYATIMIZ ALTÜST OLDU"

Duruşmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan M.T, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Patlamada eşi, kızı ve oğlunun yaralandığını belirten M.T, evlerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Mağdur M.T, şöyle konuştu:

"Patlama anında evde oturuyorduk. Kızımın patlamadan dolayı sağ gözü cam batması nedeniyle yüzde 85 oranında görmüyor. Oğlumun ise yüzde 46 oranında vücut yanığı var. Ölüm tehlikesi yaşadık. Olaydan kaynaklı evimiz ve hayatımız altüst oldu. Patlamadan dolayı kızımın gözü görmüyor. Sanıklardan şikayetçiyim ve kamu davasına katılmaya talebim vardır."

4 BİN 140'AR YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Polis memuru C.B. de şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanıklar Harun D. ve İzzet Ö. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kamu görevlisini öldürmek", "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 bin 380'er yıl, bomba yüklü aracı satın alarak terör örgütü PKK'ya verdikleri öne sürülen Nurettin C. ve Mustafa A. hakkında da "aynı suçlara yardım eden sıfatıyla katıldıkları" iddiasıyla 4 bin 140'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada bir polis memuru şehit olmuş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.