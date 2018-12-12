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'da 4 bin TL'lik kablo çalan 3 şüpheli yakalandı

'da inşaatı devam eden kadın açık ceza infaz kurumundan 4 bin TL değerinde çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 15:15
Elazığ'da 4 bin TL'lik kablo çalan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Harput Jandarma Karakol ekibi, yaya olarak önleyici kolluk devriyesi sırasında tarihi Harput Mahallesi Kuyumcular sitesi eski çocuk yurdu yakınında 3 şüpheliyi fark etti.Şüphelilerin bakır kablonun üzerindeki plastikleri soyduğunu gören jandarma ekipleri şahısları gözaltına aldı. Ekiplerin araştırmasında kabloların Sivrice ilçesinde yapımı süren kadın açık ceza infaz kurumu inşaatından çalındığı belirlendi.

Piyasa değeri 4 bin TL olan kablolara el konulurken, suçlarını itiraf ettiği öğrenilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elazığ'da 4 bin TL'lik kablo çalan 3 şüpheli yakalandı
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