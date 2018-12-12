Film gibi boşanma hikâyesi

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İZMİR'DE yaşayan M.S. (42), kendisini terk edip İstanbul'a giden ve burada bir iş adamıyla birlikteliğinden dünyaya gelen çocuğu çöp konteynırına attığını öğrendiği eşi A.S.'ye (36) boşanma davası açtı. Bornova'da yaşayan M.S., 2004'te A.S. ile evlendi ve bir sene sonra da çocukları oldu. Çiftin ilişkisi, A.S.'nin 2014'te eşini terk etmesiyle sona erdi. İzmir'de yaşantısına devam eden ve resmi olarak boşanmayan M.S., Nisan 2016'da kendisine mahkemeden gönderilen tebligatla şoke oldu. Aile Bakanlığı tarafından açılan davada, "yeni doğan ve çöp konteynırına atılan kendilerine ait çocuğun, yuvaya verildiği ve başka bir aile tarafından evlat edinilebilmesi için anne-babanın rızasının alınması gerektiği, bunun için de dava açıldığı bildirildi. Eşinin yasak aşkından Mart 2016'da çocuk doğurduğunu öğrenen M.S., hem boşanma hem de çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle nesebin reddi davası açtı. DHA