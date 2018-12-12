Gaziantep'teki Polis Okulundaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Gaziantep Polis Okulundaki çok sayıda öğrenci mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin gıdadan zehirlendiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:05Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:10
Gaziantep Polis Okulundaki çok sayıda öğrenci mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin gıdadan zehirlendiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.