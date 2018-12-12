Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gaziantep'teki Polis Okulundaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

'teki Polis Okulundaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis Okulundaki çok sayıda öğrenci mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin gıdadan zehirlendiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:10
Gaziantep'teki Polis Okulundaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gaziantep Polis Okulundaki çok sayıda öğrenci mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin gıdadan zehirlendiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'teki Polis Okulundaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN