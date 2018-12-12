İzmir’de kan alma işleminde zorluk çıkarmayan köpeğin videosu tıklanma rekoru kırdı

BUGÜN NELER OLDU

İnternette paylaşılan video, kısa bir sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videonun baş rolünde ise siyah bir köpek vardı. Bir veteriner kliniğinde çekilen videoda kan alma işlemi sırasında rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir köpek, hiç tereddüt etmeden veterinerin dediklerini yapıyor, patisini kan alınması için uzatıyor. Tüm bu işlemler sırasında ne kımıldıyor ne de havlıyor. İzmir Bayraklı'da kliniği bulunan veteriner Emrullah Kaya, 'Çakıl' isimli 9 yaşındaki köpeğin kendi köpeği olduğunu ve köpeğin her muayenede aynı rahat tavırlarda olduğunu ifade etti.Emrullah Kaya, "Çakıl benim köpeğim. Video çekildiği zaman Çakıl'ın ufak bir sağlık problemi olmuştu. Çok ciddi bir hastalık değildi. Kan almamız gerekiyordu. O esnada arkadaşlarımızdan biri kan alma işlemini video olarak çekti. Çakıl, güven duygusundan kaynaklı bana karşı çok teslimiyetçi. Onların bizden farkı yok. Nasıl kan alma esnasında canımız yanıyorsa onların da canı yanıyor. Ancak Çakıl bunu o anda yok sayıyor. Çünkü biliyor ki yapılan şey onun için gerekli. Video çok güzel oldu ve son iki haftadır internette tıklanma rekoru kırdı" diye konuştu.Çakıl'ın videosunun ardından kliniğin Instagram hesabını çok sayıda kişinin takip etmeye başladığını kaydeden Kaya, "Çakılın videosunu paylaşmadan önce takipçi sayımız bin 100 civarıydı. Videodan sonra sadece iki haftada takipçi sayımız 3 bin 900 civarına ulaştı. Bizim 8-9 yılda yaptığımız takipçi sayısını Çakıl iki haftada dörde katladı. Çok sayıda mesaj aldık. 'Onun canını yakmayın ne olursunuz' diye mesaj atanlar var. Videodaki işleme benzer muayeneleri sık sık yapıyoruz ama o gün öylesine bir video çektik ve çok sayıda tık aldı" dedi.