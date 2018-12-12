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’de mutfakta çıkan korkuttu: 1 yaralı

5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede çıkan paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 07:17
Kağıthane’de mutfakta çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı
Olay Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamaltı Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta yangın çıktı. Çıkan dumanları gören ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen bir adamı da sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra duman tahliyesi yaparken, yangın nedeniyle binada oturan vatandaşlar panik yaşadı. Korkuya kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Dumandan etkilenerek yaralanan kişiyi sağlık ekipleri hastaneye kaldırırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kağıthane’de mutfakta çıkan yangın korkuttu: 1 yaralı
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