Kalem Şakir’e Veda

Türk sinemasının en sevilen yapımlarından Hababam Sınıfı'nda Kalem Şakir karakterine hayat veren oyuncu Tayfun Akalın önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki aydır İstanbul Şile'deki bir bakımevinde kalan 60 yaşındaki Tayfun Akalın, 23 gün önce düşme sonucu beyin kanaması geçirdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Akalın, 3 hafta süren yaşam mücadelesine önceki gün yenik düştü. Hababam Sınıfı'nın 'yakışıklı' oyuncularından Akalın'ın ölüm haberini de filmdeki rol arkadaşı oyuncu Teoman Ayık duyurdu. Akalın'ın cenazesi dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958'de Tekirdağ'da dünyaya geldi. İki çocuk babası Akalın, sinemaya ilk adımını 1975 yapımı "Bizim Aile" filmiyle attı. Ertem Eğilmez'in yönettiği efsane film "Hababam Sınıfı" serisiyle tanınan oyuncu, "Süt Kardeşler" filminde de rol aldı.

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