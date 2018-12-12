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'den ve yağış uyarısı geldi! - Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde vatandaşlar tarafından kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji'den bu konuyla ilgili sık sık uyarılar gelirken, yurdun belli kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle 'da yaşayan vatandaşlar araştırmalarına devam ediyorlar. İşte il il tüm yurtta hava durumu ve kar yağışıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2018 08:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 08:04
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! - Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurdun belli bir kesiminde görülen kar yağışlarının ardından vatandaşların aratma yaptığı konular arasında Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu geliyor. Özellikle Aralık ayının gelmesi ve havaların soğuması neticesinde vatandaşlar tarafından yağış haberleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili sık sık uyarılar gelirken, 32 ilde 3 gün boyunca sürece kar yağışı uyarısı da geldi. Marmara bölgesinde fırtına ve yağış etkili olacakken, Bursa ve Bilecik civarında da kar yağışları etkili olmaya başlayacak. Günlerin ilerlemesi ile birlikte daha soğuk havaların etkisini de hissetireceği belirtilirken, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu ise merak edilenler arasında yer alıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışlarının Marmara bölgesine kadar gelmesi ile birlikte vatandaşların arattığı bir diğer konu İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu oldu. Biz de Meteoroloji'den gelen bilgiler neticesinde tüm bu soruların yanıtını hazırladık...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! - Kar ne zaman yağacak?
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