Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! - Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurdun belli bir kesiminde görülen kar yağışlarının ardından vatandaşların aratma yaptığı konular arasında Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu geliyor. Özellikle Aralık ayının gelmesi ve havaların soğuması neticesinde vatandaşlar tarafından yağış haberleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili sık sık uyarılar gelirken, 32 ilde 3 gün boyunca sürece kar yağışı uyarısı da geldi. Marmara bölgesinde fırtına ve yağış etkili olacakken, Bursa ve Bilecik civarında da kar yağışları etkili olmaya başlayacak. Günlerin ilerlemesi ile birlikte daha soğuk havaların etkisini de hissetireceği belirtilirken, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu ise merak edilenler arasında yer alıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışlarının Marmara bölgesine kadar gelmesi ile birlikte vatandaşların arattığı bir diğer konu İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu oldu. Biz de Meteoroloji'den gelen bilgiler neticesinde tüm bu soruların yanıtını hazırladık...