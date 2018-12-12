Kazaya yol açan şoförü vurdu

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Adana'da bir otomobil sürücüsü trafikte kendisini tehlikeye düşürüp, kaza yapmasına neden olan TIR sürücüsünü tabancayla bacağından vurdu. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Kasım Ener Bulvarı çıkışı civarında meydana geldi. İddiaya göre R.Ç.'nin kullandığı otomobil otobanda ilerlerken yanından süratli bir şekilde TIR geçti. TIR'ın hızı ve rüzgârından dolayı savrulan otomobil, bariyerlere çarptı. TIR sürücüsü Hakan Turaççı (32) kaza sonrası durup, otomobildekilerin yanına gitti. Otomobilde bulunan sürücü R.Ç. ve kardeşi A.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında otomobilde bulunan ruhsatsız silahı alan A.Ç., TIR sürücüsü Turaççı'ya ateş etti. Bacağından yaralanan sürücü, aracına binip yakında bulunan Seyhan Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Yakalanan iki kardeş gözaltına alındı.