BUGÜN NELER OLDU

Aydın'da erken doğum için çalıştığı hastanede kuvöz bulamayan tıbbi sekreter Dilek Yaldız, ambulansla Denizli'deki özel hastaneye sevk edildi. Sevk olurken ambulans arıza yapınca 20 dakika zaman kaybeden Yaldız'ın bebeği ölü olarak doğdu. Genç kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Acılı baba Erhan Yaldız, "Evlilik yıldönümümüzde böyle üzücü bir olay yaşadık. Kızımız melek oldu" dedi.Olay, 6 Aralık'ta Aydın'da yaşandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan 30 yaşındaki Dilek Yaldız, hamileliğinin 32'nci haftasında sancıları başlayınca çalıştığı hastaneye gitti. Hastanede erken doğum için kuvözün olmadığının belirtilmesi üzerine Yaldız, Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Ambulans Denizli'deki hastaneye giderken Kuyucak ilçesinde arıza yaptı ve yolda kaldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye en yakın istasyondan başka ambulans yönlendirildi. İddiaya göre, 20 dakika geç gelen ambulansa aktarılarak yola devam edildi. Ancak hamile kadın, 32 haftalık kız bebeğini kaybetti. Özel hastanede tedavi altına alınan Dilek Yaldız, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Pazarlama işiyle uğraşan baba Erhan Yaldız, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Doktorlar eşimi ölümden kurtardı. Hiçbir problem yoktu, hamileliği çok iyi gidiyordu. Bir anda böyle bir şey oldu. Eşim de bu duruma çok üzülüyor. Sağlık ekipleri bebeğin kalbine müdahale etti. Kalp atışları hızlandırılmaya çalışıldı. Her şey yapıldı ancak kurtarılamadı" diye konuştu. Bu ay birinci evlilik yıldönümlerini doldurduklarını söyleyen Erhan Yaldız, "Evlilik yıl dönümümüzde böyle üzücü bir olay yaşadık. Kızımız en güzel evlilik yıldönümü hediyesi olacaktı. Kızımızın eşyaları, kıyafetleri ve odası hazırdı. Kızımız melek oldu. Bu dünyada yiyecek ekmeği yokmuş. Kaderi böyleymiş" dedi.