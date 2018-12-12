'Lan' sözü hakaret sayıldı

Karakol önünde nöbet tutan polis memuru, bir vatandaşın otomobilini karakolun garaj girişine park etmesine izin vermeyerek başka bir noktaya almasını istedi. Polisin bu isteğine sinirlenen vatandaş, öfkeyle aracını patinaj yaptırıp hızla olay yerinden ayrıldı. Aracını başka bir noktaya park edip karakola gelen vatandaşa polis memuru bu sefer, 'Hangi birime gideceksiniz?' şeklinde sordu. Polisin sorusuna sinirlenen öfkeli vatandaş, 'Sana ne lan, sen kimsin. Ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım. Bana kimse karışamaz' şeklinde karşılık verdi. Polis memuru, vatandaşın hakaretini mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme, polis memuru lehine karar verdi. Sanık kararı temyiz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozup, hakaretin suç oluşturmadığını değerlendirdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verdiği karara bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ceza Genel Kurulu'nda gündeme alınan 'lan' dosyasında, "Polis memurunu tahkir etmek amacıyla, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan, sövmek suretiyle işlenen hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir" sonucu çıktı.



İŞTE O EMSAL KARAR



Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda alınan emsal kararda şu ifadelere yer verildi: Olay günü karakola ait araçlar için tahsis edilmiş park yerine aracını park etmek istemesi nedeniyle çevre koruma nöbetçisi olan polis memuru müşteki ile tartışan ve tepkili biçimde aracını patinaj yaptırarak hızlı bir şekilde bulunduğu yerden alarak başka bir yere park edip geri gelen sanığın, karakola girmek istediğinde kendisine nereye gideceğini soran müştekiye hitaben "sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz" şeklinde sözler söylediği, sanığın olumsuz tavrını sözüyle pekiştirdiği, davranışlarının bir bütün halinde görevini yapmakta olan müşteki polis memurunu tahkir etmek amacıyla ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan sövmek suretiyle işlenen, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir" şeklinde karar verdi.

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