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Önce saksıyı kaldırdı, sonra iş yerine arabayla daldı

Akılalmaz intikam, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 16:06
Önce saksıyı kaldırdı, sonra iş yerine arabayla daldı

Hatay'da bir kişi, alacak verecek meselesi sonrası husumetlisinin iş yerine arabayla daldı.

Olay, merkez ilçe Antakya'nın Cebrail Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan S.Y. ve A.Ş. anlaşamadı. İddiaya göre, S.Y.'nin kendisini dava etmesine sinirlenen A.Ş., gece 02.00 sularında husumetlisinin iş yerinin önüne geldi. Önce iş yeri önünde duran saksıyı kenara çeken A.Ş., daha sonra arabasına binerek iş yerine daldı. Güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydederken, polis ekipleri A.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Önce saksıyı kaldırdı, sonra iş yerine arabayla daldı
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