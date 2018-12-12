Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 12 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (12 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.40'ta açıklanacak. Kuponlarını dolduran oyun severler heyecanla Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve büyük ikramiye tutarını araştırıyor. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam edecek. 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacak.

İşte detaylar ve sonuç sayfası