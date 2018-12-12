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: çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 12 Aralık bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 12.12.2018 20:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 20:37
Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 12 Aralık bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (12 Aralık 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.40'ta açıklanacak. Kuponlarını dolduran oyun severler heyecanla Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve büyük ikramiye tutarını araştırıyor. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam edecek. 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacak.

İşte detaylar ve sonuç sayfası

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Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 12 Aralık bilet sorgulama
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