Yazar Serbes’in cezası onandı

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Yazar Emrah Serbes'e, önünde seyreden otomobile çarparak, aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanık Emrah Serbes hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünü taraf avukatlarının itirazları üzerine inceledi.Avukatların farklı gerekçelerle yaptıkları itirazları reddeden daire, ilk derece mahkemesinin, olayın oluş şekline ve sanığın kusur durumuna göre, olayda bilinçli taksir koşullarının bulunduğu yönündeki kararını yerinde buldu. İstinaf başvurusunda bulunan vekillerin bu başvurularının esastan reddedildiği anımsatılan kararda, tanıkların, Serbes'in alkol koktuğu yönündeki beyanları, araçta bulunan bira kutusunda sanığın DNA örneklerinin bulunması ve sanığın kazadan 26 saat sonra tedavi için yattığı hastanede 102 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve bu nedenle bilinçli taksir koşullarının oluştuğu belirtildi. 14. Ceza Dairesi, olay anında Emrah Serbes'in suçunu üstlendiği için 1 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Doğru'nun cezasını da onadı. Böylece Doğru'nun cezası kesinleşti. Serbes'in tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. AA