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4 yaşındaki oğlunun vurduğu baba öldü

'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurduğu babası hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 10:06
4 yaşındaki oğlunun vurduğu baba öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokakta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K.'nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kerim K.'nın durumunun ağırı olduğu öğrenildi. Kerim K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.

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4 yaşındaki oğlunun vurduğu baba öldü
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