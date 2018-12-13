Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ege’ye oksijen yerine azot verildiği iddiası

Ege’ye oksijen yerine azot verildiği iddiası

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Ege’ye oksijen yerine azot verildiği iddiası
İzmir'de, göz ameliyatı için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği ileri sürüldü. Kalbi duran ve yeniden yaşama döndürülen çocuk Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne İpek Yeşilçam, "Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım" derken hastane yetkilileri ise hatanın tamirden gelen cihazın bağlantılarının yanlış yapılmasından kaynaklandığını öne sürüp, firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege’ye oksijen yerine azot verildiği iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN