Ege’ye oksijen yerine azot verildiği iddiası

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İzmir'de, göz ameliyatı için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği ileri sürüldü. Kalbi duran ve yeniden yaşama döndürülen çocuk Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne İpek Yeşilçam, "Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım" derken hastane yetkilileri ise hatanın tamirden gelen cihazın bağlantılarının yanlış yapılmasından kaynaklandığını öne sürüp, firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.