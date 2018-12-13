Eğitime kar molası

BUGÜN NELER OLDU

Bitlis'te önceki gün akşam saatlerinde başlayan karın kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti. 76 köy yolu kapanırken, Bitlis merkez ile bağlı köylerdeki okullar bir gün tatil edildi. Sivas'ta 130 köy yolu kapanırken, öğrenciler Vali Salih Ayhan'ı tatil için mesaj yağmuruna tuttu. "Sayın valim benim boyum 1.60, ben bu karda önümü göremiyorum", "Valim sınıfımıza 8 arkadaş yürüyerek geliyor. Nasıl geldiklerini bir senariste anlatsa 3 sezonluk dizi çıkar. Bilginiz olsun" şeklinde mesajlar atan öğrencilere, Vali Ayhan, "Okullar sizsiz olmaz" yanıtını verdi. Ancak yağışın etkisi artınca, taşımalı eğitim veren okullar, dün öğleden sonra tatil edildi. Kars ve Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı ve tipi sürücüleri de hazırlıksız yakaladı. Bazı araçlar kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Van'da 26 köy yolu ulaşıma kapanırken, en geç 10 Kasım'da beyaz örtüyle kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesi ise bu yıl bir ay gecikmeli olarak karla kaplandı. Ordu'da gece saatlerinde başlayan kar, Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde 30 santimetreye ulaştı. Tokat-Sivas Karayolu'ndaki Çamlıbel geçidinde, kar yağışı sonucu ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İstanbul'da dün öğle saatlerinde yağan kar, vatandaşlara sürpriz yaşattı. Hava durumu uzmanlarının kar yağışı olmayacağı yönünde yaptığı tespitler, yağan karla birlikte kafalarda soru işareti oluşturdu. Başta Silivri, Çatalca, Esenyurt ve Beylikdüzü olmak üzere çok sayıda ilçede kar yağışı görüldü./ SABAH