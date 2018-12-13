En beğenilen kanal atv

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 26 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 600 kişi ile gerçekleştirdiği 'Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması'ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Elde edilen veriler dün "Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkeleri" imza töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen törende açıklandı. Törene atv'yi temsilen atv Genel Müdürü Metin Ergen ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün katıldı. Elde edilen sonuçlar özetle şöyle:

HER 5 KİŞİDEN 1'İ 'ATV' DEDİ: Türkiye'de en çok beğenilen kanal 'ATV' oldu. Ankette 'En çok beğendiniz televizyon kanalı hangisi?' sorusuna cevap verenlerin yüzde 19.7'si 'ATV' dedi. Türkçeyi en iyi kullanan televizyon kanalında ise ATV yüzde 15.9'luk oranla TRT'den sonra ikinci sıraya yerleşti.

3 SAAT 34 DAKİKA TV İZLİYORUZ: Günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 34 dakika oldu. Ev hanımları ve emekliler günde 4 saatten fazla süre ile televizyon izlerken öğrenciler ve part-time çalışanlar ise günde 3 saatten az televizyon izliyor.

KADINLAR DİZİ İZLİYOR: Araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha fazla televizyon izliyor. Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme sürelerinde kadınların 3 saat 46 dakika erkeklerin ise 3 saat 14 dakika televizyon izledikleri belirtildi. Kadınlar ağırlıklı olarak dizi ve kuşak programlarını tercih ederken erkekler ise spor ve açık oturum programlarını takip etti.

EN ÇOK HABERLER İZLENİYOR: Araştırma kapsamında en çok izlenilen program türleri ise haberler, yerli diziler ve spor programları oldu. En çok rahatsız olunan program türünde ise katılımcıların yüzde 46,3'ü 'Kuşak Programları'ndan, yüzde 21,6'sı ise dizi filmlerden rahatsız olduklarını belirtti.

İNTERNET DENETLENSİN: Katılımcıların yüzde 70,4'ü internet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 69,2'si televizyona, yüzde 62,3'ü yazılı basına güvendiğini dile getirdi.



TÜRKÇEYİ EN İYİ TRT KULLANIYOR

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, araştırmada en çok izlenen programların aynı zamanda en fazla şikâyet edilen programlar olduğunun da görüldüğünü söyledi. Türkçenin etkili kullanımı konusundaki verileri paylaşan Yerlikaya, "Yüzde 36.9'luk bir oranla TRT kanallarının Türkçeyi güzel kullandığı tespit edilmiştir" diye konuştu. Yerlikaya, haber bültenlerinde tecavüz, gasp ve hırsızlık gibi haberlerin görüntülerinin tekrar eden görüntülerle pekiştirilerek olumsuz etki yarattığını vurguladı.

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