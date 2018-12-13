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Genç hemşire etti

'da bir hemşire koluna şırıngayla bilinmeyen bir madde enjekte ederek etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2018 07:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 07:51
Genç hemşire intihar etti

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Ö.İ.'yi (30) ziyaret giden hemşire arkadaşı, genç kadının yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kolunda şırınga izi bulunan ve bilinci kapalı olan genç hemşire ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ö.İ. hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Genç hemşire intihar etti
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