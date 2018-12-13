Mersin'de evden 22 kamyon çöp çıktı

- Tarsus ilçesinde, çevreye pis koku yaydığı ihbarı üzerine belediye ekiplerince temizlenen evden, 22 kamyon çöp ve yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince temizlenen evden 22 kamyon çöp çıktı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yaydığı ihbarı üzerine adrese belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, evin içerisinde çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu.

Ekiplerin temizlik çalışmasında, evden 22 kamyon çöp ve yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkarıldı.

Çöpler toplandıktan sonra ekiplerce ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.